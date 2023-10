¡Ya es oficial! Mario Hart volvió a la música e interpretó su tema "Yo no fui" EN VIVO

Mario Hart se ha vuelto noticia en los últimos días después que miles de internautas le pidieron que vuelva a hacer música, ante esto, el conductor publicó un video en sus redes anunciado su regreso al canto y hoy se hizo oficial, pues fue sorprendido EN VIVO por Pancho Rodríguez y La Pantera Zegarra en el set de "Mande quien mande" y juntos interpretaron el tema "Yo no fui".

Como se recuerda, el piloto de autos decidió convocar a guionistas y productores musicales para comenzar con la creación de nueva música y satisfacer el pedido de sus miles de seguidores y este sería el primer paso de su gran regreso a los escenarios.

Todo sucedió en el set de "Mande quien mande", cuando María Pía Copello le dijo al cantante que tiene una sorpresa y enseguida se reveló que habían invitado a La Pantera Zegarra y Pancho Rodríguez. Ante esto, Mario agradeció la participación de sus compañeros e indicó que el éxito del tema es gracias a los tres.

Acto seguido, Mario tomó el micrófono y junto al ex chico reality y el boxeador interpretaron las letras de "Yo no fui", tema que se ha vuelto tendencia en redes sociales los últimos días.

"Mírame, acércate un poquito que quiero sentir tu cuerpo de princesa. Cuéntame, seguro que tu piensas, que soy un sobrado y nada me interesa (...) Si me has visto por la noche yo no fui, yo no fui, si te dicen que con ella yo salí, yo no fui, que bailaba hasta abajo, sin subir, yo no fui, si tu sabes que te quiero solo a ti, solo a ti".