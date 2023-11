Acusan a serenos de Trujillo por cobro de hasta mil soles por día para dejar vender a ambulantes en la vía pública

Un grupo de comerciantes del mercado Monserrate, ubicado en la urbanización que lleva el mismo nombre, en el distrito de Trujillo, denunciaron a trabajadores de la gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Trujillo, por cobrarles hasta mil soles por día, para dejarles vender en la vía pública.

Según los vendedores, estos fueron agredidos físicamente por el personal edil, luego que decidieran no pagarles el monto diario de la famosa "bolsa".

Este mismo emprendedor comentó a Exitosa Trujillo que, estos mismos agentes de Seguridad Ciudadana, estuvieron cobrando, anteriormente, el monto de 500 soles por día.

"En mi tiempo, cuando yo vendía en la calle, dábamos algo de 10 soles diarios. Se lo dan al jefe de Seguridad Ciudadana de Trujillo, en este caso, al que está encargado de venir con sus agentes. Hay uno que se apellida Córdova, en ese tiempo que yo trabajaba, a él le daban. Ahora, yo ya he alquilado para no tener problemas y vender sin problemas", agregó Castro.

Los comerciantes también contaron cómo es que, en la actualidad, los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Trujillo cobrar el dinero a cada uno de los ambulantes en el mercado Monserrate.

Por su parte, un anciano, quien indicó que acudió al mercado a comprar fruta para la semana, denunció ser víctima del robo de su mercadería por parte de los trabajadores de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Trujillo.

El adulto mayor manifestó que al acudir a la dependencia policial no quisieron recoger su denuncia.

"He ido a la Policía en la avenida España y me han dicho que vaya a la base, no me han tomado mis declaraciones. Me siento indignado porque yo soy un anciano y vengo a hacer el mercado para mi semana desde El Porvenir", explicó el anciano.