Atrapan a sujetos que, a través de falso taxi, asaltaron a pasajero que llegó desde Lima

Un falso taxista y otro sujeto fueron detenidos, luego de ser denunciados por robo gravado en agravio de un ciudadano de 24 años, quien tomó una carrera de servicio de taxi tras llegar a Trujillo desde la ciudad de Lima.

Según parte policial, la víctima abordó la unidad de placa BPE069, marca JAC, color negro, en el óvalo La Marina, en Trujillo. Sin embargo, la tranquilidad de su trayecto se vio alterada cuando, a unas cuadras más adelante, subieron los cómplices del conductor para robar tarjetas, celular y dinero del pasajero.

Los hechos ocurrieron en la cuadra 10 de la avenida Ricardo Palma, cuando el pasajero, en su desesperación y necesidad de pedir auxilio, bajó raudamente del carro negro. La víctima indicó que su destino era la avenida Pumacahua, en el distrito de El Porvenir, sin embargo, relata que, dos sujetos subieron al vehículo cuando la móvil transitaba por un parque.

El turista reveló que los dos hombres fueron directamente a golpearlo en el rostro y la cabeza, arrebatándole sus pertenencias y un total de S/. 180.00 y tarjetas de banco conteniendo más de 15 mil soles.

"Yo estaba viniendo de Lima a Trujillo, me bajé del óvalo La Marina y tomé dicho taxi. Me dice el chofer "te llevo", pasaron 10 minutos y subieron 2 personas que me golpearon en los asientos posteriores, para que les diera mis claves de mis tarjetas, todo se han llevado. Me dijeron que colabore y que me dejarían ir tranquilo, que me darían para mi taxi solamente. Al ver al patrullero traté de abrir la puerta y pude salir. Gracias a la Policía Nacional, estoy bien", fue el testimonio del agraviado.