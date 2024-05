¡La ignoran! Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte hacen divertido 'Live' en TikTok tras polémica con Magaly Medina

Recientemente, Paolo Guerrero protagonizó un nuevo enfrentamiento con Magaly Medina, luego de que la conductora expusiera unas imágenes donde se le ve al futbolista discutiendo con uno de sus reporteros.

Sin embargo, tras este altercado, el popular 'Depredador' y Ana Paula Consorte decidieron hacer caso omiso a la 'Urraca' y se lucieron felices durante un 'live' que realizaron en TikTok.

A través de su nueva cuenta de Tiktok, Ana Paula Consorte realizó una transmisión en la que se puede ver como Paolo Guerrero canta y se ríe acompañado de su hija, dentro de un auto. El video fue compartido por Instarándula.

La modelo brasileña también utilizó su canal de difusión en Instagram para defender al padre de sus dos hijos, afirmando que es una personas muy tranquila y ella sabe lo qué pasó aquella tarde.

Magaly Medina no dudó en abordar el tema en su programa, señalando la falta de madurez y control emocional de Paolo Guerrero. En un inicio, expresó su desaprobación por la reacción del futbolista, destacando que su falta de control emocional es evidente.

"Cuando siempre le quieren echar la pelota al otro es signo de una inmadurez, es lo que yo considero y creo que cualquiera lo diría así sin necesidad de ser psicólogo, él perdió los papeles porque los pierde y no había provocación alguna de parte de mi reportero y para que no quede duda alguna sobre el comportamiento de mi reportero", sostuvo.

"Paolo, tú no necesitas que alguien mande a que tú te salgas de tus casillas, te las sacas solo. No tienes control de tus emociones ni de tu ira", agregó.

La periodista también negó que haya sido un seguimiento premeditado contra Paolo Guerrero, enfatizando que el encuentro fue pura casualidad y que no hubo provocación por parte de su reportero.