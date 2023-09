Madre de presunto "marca" que falleció atropellado: "ingeniero no debió hacer justicia con sus manos, para eso están las autoridades"

Hilda Marleny Cabrera Castillo, madre de Octavio La Chira Cabrera, un presunto "marca" quien participó del asalto contra un ingeniero en el distrito de Víctor Larco Herrera, en Trujillo, y quien, posteriormente, murió atropellado, indicó a Exitosa Trujillo que, el ingeniero no debió hacer justicia con sus manos.

"El ingeniero no debió hacer justicia con sus propias manos, para eso están las autoridades. Si mi hijo cometió un delito debió llevarlo a la comisaría. Mi hijo no debería estar suelto, debería estar en manos de las autoridades. Él (el ingeniero) debió dejar a mi hijo allí nada más, pero no, él siguió, le pasó el carro con odio, se ensañó con él", expresó la progenitora.