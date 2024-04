Wilson Soto tras aumento de asignación por representación: No es que al congresista le sobre plata

El congresista de Acción Popular, Wilson Soto, se pronunció sobre el aumento de asignación por representación en el Congreso y ha causado polémica al referirse a los ingresos que reciben los parlamentarios.

En declaraciones para la prensa, el legislador aclaró que si bien no justifica la decisión de la Mesa Directiva, acotó que hay circunstancias en las que demandan una mayor cantidad de recursos económicos.

Según explicó Wilson Soto, existen casos en los que necesitan alquilar transporte y costear los viajes para poder movilizarse por el país durante la Semana de Representación, por ejemplo.

"En Huancavelica, no tenemos aeropuerto. Muchas veces, viajamos por tierra. A veces, alquilamos camionetas, carros. Entonces, no es que el congresista gane un montón de plata y le sobra. Es un gasto. (...) No es que esté justificando, pero los recursos tendríamos que usar en estos casos", declaró el congresita de Acción Popular.