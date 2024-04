Yaco Eskenazi debutó como conductor en 'Arriba mi gente' y le hizo la competencia a 'América Hoy'

Yaco Eskenazi estuvo en el ojo de la tormenta desde hace varios días luego que su esposa Natalie Vértiz se haya peleado públicamente con Ethel Pozo. Ahora, el exguerrero se presentó como nuevo jale de 'Arriba mi gente', programa que compite directamente con 'América Hoy'.

Eskenazi fue muy bien recibido por los conductores del magazine que dirige Maju Mantilla, especialmente por Santi Lesmes, quien lanzó un fuerte comentario que haría alusión a lo que ocurrió en América TV.

Después de escuchar el comentario de Santi Lesmes, Yaco Eskenazi respondió claro y fuerte: "Lo máximo, eso me encanta".

Sin embargo, no fue el único momento en que Yaco fue puesto en aprietos; Santi también le preguntó si se quedará a trabajar en Latina, incluso preguntó si había dejado su CV en recepción y Yaco respondió: "Ya se lo mandé por WhatsApp a Ale Olaechea, ya todo es virtual".

Finalmente, destacó que le gustan los programas de cocina y su mamá es fanática de 'El Gran Chef: Famosos'.

Un conocido programa de espectáculos abordó al exparticipante de 'Esto es Guerra' mientras caminaba por la calle para preguntarle sobre la enemistad que se ha formado entre su esposa y la hija de Gisela Valcárcel. Ante esto, Yaco no dudó un segundo en sacar las garras para defender a la madre de sus dos hijos.

"No soy una persona que le gusta a juzgar a nadie. Si alguien se siente así es cuestión de esa persona resolverlo, solo que sí te digo es que no estoy casado con una mentirosa", expresó.

Asimismo, restó importancia a lo que está pasando y dijo que en su casa no hablan de ese tema porque no les suma en absoluto.

"Nosotros no hablamos de este tema en nuestra casa. Preferiríamos que nada de esto hubiese pasado porque no nos gusta estar en medio de noticias que no son positivas y no nos hacen crecer por ningún lado", agregó.