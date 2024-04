Patricia Benavides retornará al cargo de fiscal de la Nación en 36 días, advierte su abogado

El abogado de Patricia Benavides, Christian Salas Beteta, advirtió que su representada regresará a la Fiscalía de la Nación en 36 días, ya que la suspensión impuesta por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) culminaría en dicha fecha.

En respuesta a los alegatos del fiscal Marcial Páucar, quien buscaba convencer al Poder Judicial (PJ) de declarar impedimento de salida del país contra Benavides Vargas, el jurista recalcó que su defendida se encuentra en calidad de "suspendida" más no "destituida".

En ese sentido, Salas Beteta consideró esta afirmación a fin de rebatir "la falta de arraigo laboral" que existiría en el caso de su amparada, lo cual fue utilizado como argumento por parte del integrante de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios en audiencia.

"(Mi representada) está suspendida, no destituida. La suspensión que puso la JNJ, de manera indebida porque no existen elementos (probatorios) suficientes, es de seis meses. (Inició) el 6 de diciembre del 2023 y en 36 días la señora Patricia Benavides está retomando su cargo en la Fiscalía de la Nación. ¿Dónde no hay arraigo laboral?", señaló.