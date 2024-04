Korina Rivadeneira PREOCUPA a sus fans tras ser llevada de EMERGENCIA: "Casi sin respirar"

Korina Rivadeneira se llevó el susto de su vida, el último fin de semana, al presentar un grave problema de salud por lo que tuvo que ser llevada de emergencia al hospital. A través de sus redes sociales, la venezolana contó los momentos de terror que vivió al sentir que estuvo al borde de la muerte.

La modelo contó detalles de lo ocurrido y cómo fue todo el proceso para lograr ser atendida a tiempo y poder salvar su vida. Entérate qué le sucedió.

Mediante su cuenta de Instagram, la esposa de Mario Hart contó que sufrió una grave intoxicación por lo que tuvo que ser trasladada de emergencia a una clínica. Expresó que no podría respirar por lo que requirió ser atendida de inmediato para poder estabilizarla.