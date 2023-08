Mujer asegura que es víctima de traficantes de negocios en mercado La Hermelinda

Una madre de familia que sufrió desalojo en exteriores de mercado La Hermelinda, en Trujillo, pidió, a través de Exitosa, que el Poder Judicial investigue su caso, puesto que señala que es víctima de traficantes de negocios.

"Pido justicia. Le he pedido de rodillas a la doctora Guissella del Carmen Soriano Ramírez, la abogada del Segundo Juzgado Civil de la Corte de Trujillo. Le he pedido que me reciba, cuando me llega la notificación con el nombre de mi inquilino por desalojo, yo le pido a ella que reciba mis documentos, que yo soy la dueña de este mercado. Hasta el último día del desalojo le pedí ayuda, pero ella no me hace justicia", indicó la señora Deysi Asunción.