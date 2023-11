Tres mueren en accidentes de tránsito en la región Arequipa

18/11/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Las carreteras de Arequipa nuevamente se tiñen de sangre. Esta vez, dos fatídicos accidentes de tránsito ocurridos durante las últimas 24 horas dejaron como saldo tres fallecidos y decenas de heridos. Las víctimas mortales perecieron al instante, mientras que los heridos luchan por su vida en diferentes hospitales de la región.

¿Cómo sucedieron los hechos?

El primer siniestro se suscitó en el kilómetro 84 de la carretera Arequipa-Puno al promediar las 6:30 horas, a la altura de Quiscos (Yura), cuando un bus interprovincial de la empresa 'Wayra' de placa de rodaje A4Z-965 se despistó y cayó a un abismo de aproximadamente 50 metros de profundidad, mientras ingresaba a la ciudad tras un viaje que emprendió desde Puno.

La víctima fue identificada como Bertha Jiménez Cáceres (61), cuyos restos fueron internados en la morgue central de Arequipa para realizar los exámenes forenses correspondientes. Entre tanto, la Policía de Alta Montaña recuperó a 15 heridos de consideración que fueron evacuados hasta la clínica San Pablo, entre los que figura el conductor Germán Castro Ticahuanca.

El otro incidente ocurrió en la provincia de Caylloma, en la carretera Huanca-Arequipa, que enlutó a una familia que regresaba a Huanca luego de haber realizado un viaje familiar a la Ciudad Blanca. A minutos de llegar a su destino, el auto que los trasladaba sufrió un despiste que lo llevó al fondo de un barranco de 120 metros de altura.

¡Lamentable!

Gerónimo Ccansino Escarsa (71) y Luisa Callenova Huamaní (62) perecieron en el acto tras quedar atrapados en la cabina del piloto y copiloto. Los heridos fueron identificados como Rosa Cansino Callenova (41), Juana Callenova Taype (45), A. S. C. (12) y J. C. C. (13), familiares de los occisos que viajan en la parte posterior del vehículo.

Producto del infortunio, la unidad vehicular quedó completamente destrozado, por lo que los efectivos de la Policía de la Unidad de Rescate y los Bomberos Voluntarios de Arequipa realizaron labores recuperación de heridos, quienes fueron trasladados hasta la clínica San Juan de Dios.