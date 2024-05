Arequipa: Detienen a mujer que habría asesinado a su bebé por presunta "falta de dinero"

Un trágico hecho que remeció Arequipa hace dos años vuelve a tener un nuevo giro en su historia. Y es que la Policía Nacional del Perú ha logrado detener, por segunda vez, a una mujer que había sido acusada de asesinar a su bebé de tres meses por presunta "falta de dinero".

Tras un meticuloso trabajo de investigación, el personal de la División de Inteligencia Criminal (Divincri) consiguió dar con el paradero de Delia Huayhua Yucra, mujer de 28 años acusada de asesinar a su menor hijo hace dos años.

La fémina ahora se encuentra detenida y enfrenta una condena potencial de 10 años de prisión, informa El Popular.

Como se recuerda, Delia Huayhua había permanecido en el ojo de las autoridades de la PNP desde que se dio a conocer su terrible accionar cometido en el distrito de Alto Selva Alegre, en Arequipa.

Cuando fue detenida por primera vez, la joven madre llegó a ser recluida en el penal de Puchun, en Camaná; no obstante, tuvo que ser liberada por exceso de carcelería, informaron medios locales.

Cabe destacar que, para ello, la fémina había confesado su crimen y hasta había brindado algunos detalles de la situación. Asimismo, había intentado justificarlo señalando que lo hizo "porque no tenía dinero".

"Ya no sabía cómo alimentarla, su padre nos abandonó porque yo quedé con el brazo y pierna paralizados luego del parto [...] aproveché cuando mi madre y abuela de la bebé salió a trabajar al campo, la dejé morir porque no tengo plata, aparte yo no podía ni caminar", señaló hace tres años.