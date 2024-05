Hombre llega borracho a su casa y su esposa toma inesperada decisión (VIDEO)

06/05/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Un particular incidente se volvió viral en redes sociales después de que un hombre en Perú llegara a su casa en presunto estado de ebriedad y terminara durmiendo en la fachada de su casa, esperando a que su esposa le abra la puerta.

Es viral en TikTok

En el video, publicado en la red social china TikTok, se puede observar cómo el hombre se encuentra durmiendo plácidamente afuera de su casa, mientras su pequeña mascota se acerca a olerlo e intentar despertarlo.

La divertida escena ha generado múltiples reacciones y comentarios. Asimismo no tardó en viralizarse y llegar a otros países del mundo, como México, Chile, Argentina y Estados Unidos.

Aparentemente, el video fue grabado por la cuñada del hombre, quien en el video aseguró que no reconoció al sujeto cuando recién llegó al hogar de su hermana.

En los comentarios del clip viral se observaron expresiones de personas que se mostraban a favor de la decisión de la esposa de no dejar entrar a su marido, mientras que otros bromeaban sobre el estado en que se encontraba el hombre.

"El perrito: 'A este wey lo conozco'", "Mi esposo cuando llega siempre lleva a un amigo porque a él no le abren su casa. Yo tampoco, pero ya no duerme solo", "Yo lo baño, le pongo su pijama y a dormir. Aunque esté molesta no puedo dejarlo así", "Pensé que mi ex cuñado era el único", fueron algunos de los comentarios en la plataforma.

Madre se quiebra tras recibir diploma de su hijo difunto

Durante una emotiva de ceremonia de graduación, una madre de familia recibió la entrega póstuma de la diploma de su hijo, quien lastimosamente falleció antes de la esperada celebración.

El difunto estudiante universitario se llamaba Daniel Cáceres y se sabe que era un estudiante de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero que habría muerto presuntamente por una enfermedad.

La mamá y la hermana del joven rompieron en llanto al recibir la diploma que demostraba el esfuerzo académico de su familiar, mientras tanto, eran recibido por los calurosos aplausos de los asistentes que resonaban en todo el auditorio.

