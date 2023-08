Trujillo: 20 familias temen perder sus viviendas por no ser incluidos en empadronamiento COFOPRI

Exitosa conoció la historia de 20 familias quienes denuncian que no fueron incluidos en empadronamiento del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, pese a vivir más de 15 años en la zona. Se trata de los vecinos del Barrio 1 B, sector Pedro Ordoñez Lindo, en el distrito de Alto Trujillo.

Los afectados señalan que COFOPRI les indicó que se modificaron los planos y que sus viviendas ahora se encuentran en plena avenida.

La moradora explicó que el presentante de COFOPRI, no les dio una clara explicación de por qué han quedado fuera del plano.

"Al señor Cabanillas, el representante de COFOPRI, le pedimos que nos explique por qué hemos quedado fuera, y nos dijo que en octubre del 2022 han sido modificados los planos, que él había ido al distrito de El Porvenir, y le han dicho que no tiene nada que ver. Se han ido al municipio del alto Trujillo y no hay autoridades, de igual manera, se fue a la provincial y no le dieron información", agregó.