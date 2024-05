Madonna en Río de Janeiro: Así se vivió el concierto de la 'REINA DEL POP' ante más de 1 MILLÓN de personas

05/05/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

Madona Louise Ciccone, mejor conocida en el mundo artístico como Madonna, ofreció un descomunal concierto gratuito en Río de Janeiro, Brasil, como parte del cierre de su gira 'The Celebration'. Hasta el lugar llegaron más de 1 millón de personas, quienes vibraron al ritmo de la popular 'Reina del Pop'.

Multitudinario show

Más de 1 millón de personas se congregaron alrededor del monumental escenario, convirtiendo a la zona en una masiva fiesta llena de mucha energía y emoción.

La icónica cantante inauguró su espectáculo cantando 'Nothing Really Matter', una canción con la que celebra la fortaleza del espíritu humano y con la que, además, logró hacer resonar a la legendaria y exótica playa de Copacabana.

Ella desfiló por una extensa pasarela suspendida que partía desde el famoso hotel Copacabana Palace hasta un magnífico e impresionante escenario de casi 800 metros cuadrados, siendo esta una estructura que duplica en tamaño a los escenarios utilizados en presentaciones pasadas.

Así se vivió

Madonna se tomó un momento para saludar a todo su público en Brasil, no sin antes pedir disculpas por no saber hablar en portugués. Enseguida, sostuvo con mucha emoción que el espectáculo que estaba realizando resultaba para ella todo "un sueño hecho realidad".

Fue en ese momento cuando tomó su guitarra y siguió con 'Burning Up', un tema de rock que escribió en 1983, mientras se encontraba en un escenario en el Lower East Side de Nueva York.

"Era muy pequeño, sucio y tenía una botella de Coca Cola. Ahí es donde todo comenzó", mencionó la cantante.

Su repertorio continuó con 'Open Your Heart', 'Celebrate' y 'Live to tell', proyectándose en este último las fotografías de Freddie Mercury, Renato Russo, Cazuza y otros artistas más, quienes fueron víctimas mortales del VIH.

'Erótica' fue la siguiente canción que cantó. Ella visitó un lencero rojo debido a que esta tema aborda la sensualidad, amor y fantasía. Luego cantó 'Hung Up', 'Bad Girl', 'Vogue', "Die Another Day", "Don't Tell Me", "Express Yourself", "La isla bonita" y una versión en carnaval de "Music".

Para concluir, la 'Reina del Pop' se unió en escena a la silueta de Michael Jackson, donde ambos bailaron juntos, replicando movimientos legendarios de la canción 'Billie Jean', mezclado con el emblemático tema 'Like a Virgin'.

De esta manera, se conoció que el concierto gratuito realizado por Madonna en Río de Janeiro sirvió para finalizar su gira 'The Celebration', donde logró reunir a más de 1 millón de personas.