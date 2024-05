¡Insólito! Mujer golpea a un hombre mientras él le suplica en plena calle: "Pégame, pero no me dejes"

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un insólito y polémico caso, compartido en X (antes Twitter), al ver cómo una pareja golpea a un hombre que aparentemente es su pareja en plena calle, mientras él le suplicaba por un beso.

Muchas parejas viven agradables momentos juntos, que puedan recordar hasta el final de sus días, pero debido a distintos motivos se ven distanciados, enfadados e incluso llegan a dar por finalizado el amor que alguna vez los unió.

En el material audiovisual, de solo un minuto y 31 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una pareja está parada fuera de un establecimiento, en una calle de Cuernavaca, en México, y sorprenden a los demás transeúntes con su comportamiento.

En la escena se observa a una mujer golpear en reiteradas ocasiones a un hombre. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que el sujeto, en lugar de alejarse, decide abrazarla y besarla frente al resto de personas.

En el sonido del video se escucha la risa de la persona que graba, quien parece sorprenderse ante la situación, tratando de comprender por qué el hombre "no tenía dignidad y decidía seguir recibiendo los golpes".

#Viral ❤🎥 | PÉGAME PERO NO ME DEJES El #video de esta pareja mostrando amor apache, en pleno centro de #Cuernavaca , se ha viralizado en redes. En él podemos ver como la chica patea en los g3nital3s al hombre, y este en vez de alejarse, la abraza, la besa y hasta le suplica... pic.twitter.com/ctIwKcMUgw

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse indignados con el caso, ya que aseguraron que el hombre no debió permitir los golpes, retirarse del lugar y terminar con su novia para siempre. Por otro lado, algunos usuarios tomaron con humor la escena e incluso compararon a la pareja con sus propias experiencias.

"Si toca a uno, toca a todos, no más violencia para nosotros", "qué poco amor, pero amor propio", "grandotas para que me peguen", "pobre hombre, amigo aléjate de ahí, no te merece", "¿dónde quedó tu dignidad?", "pégame, pero no me dejes", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en X.