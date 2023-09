Trujillo: ¡Indignante! Adolescente atropella y mata a pequeño de cinco años

Negligencia que terminó en tragedia. Un adolescente de quince años que manejaba un vehículo atropelló y mató a un pequeño de cinco años mientras jugaba en una de las calles del distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, región Trujillo.

El hecho tuvo lugar en el cruce de las calles Esmeralda y Manuel Scorza en la localidad de Huamachuco. Vecinos refieren que el niño se encontraba jugando con sus amiguitos en la pista cuando una unidad móvil lo embistió.

"Yo he visto cuando la llanta estaba sobre el niño. Nosotros le decíamos: dale para atrás, y el [adolescente que manejaba] volvió para atrás", dijo una vecina para Exitosa Trujillo.

Una vez acontecido el lamentable suceso, los familiares del pequeño rápidamente lo trasladaron al nosocomio Leoncio Prado de Huamachuco; sin embargo, nada se pudo hacer, el menor terminó falleciendo.

Otros testigos del hecho mencionaron para nuestro medio que el menor atropellado y su victimario eran vecinos de la localidad, por lo que dieron aviso al padre del joven sobre el accidente, pero, según refirieron, "no quiso que digan nada y que se iba a arreglar".

"El vecino salió y me dijo: ¿vecina qué pasó? Lo ha matado a su niño. ¿Por qué permite que su hijo maneje? Y él me dijo: no diga nada que ha sido accidente, vamos a arreglar", sostuvo otra vecina.