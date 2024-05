Dayanita cuadra a Topito por no haberla oficializado como pareja: "Me considero mujer desde los 12 años"

Dayanita terminó su relación con Topito hace unos días después que el cómico le fuera infiel en su más reciente viaje a Sullana. La expareja tuvo un encuentro en un espacio de espectáculos y la actriz encaró a su expareja por no haberla oficializado durante todos los años que estuvieron juntos.

Topito y Dayanita se presentaron en el programa 'Todo se filtra', donde él negó haber sido novio de la actriz trans hasta hace pocos días, asegurando que estaban separados desde hace varios meses, por lo que esos besos con una mujer en Piura no califican como infidelidad.

Después de las declaraciones de Topito, la actriz de 'JB en ATV' se mostró sumamente incómoda y le reclamó porque nunca tuvieron una relación como ella esperaba. Incluso contó que Topito se avergonzaba de ella y en más de una oportunidad la presentó como una amiga.

En esa misma línea, destacó que ella se siente orgullosa de ser una mujer trans desde hace una década y ahora que ha terminado su relación con Topito se centrará en ser feliz y en encontrar a alguien que la valore como mujer.

"Yo en su momento cometí errores, porque él a mí nunca me vio como mujer, como supuestamente él me decía que me veía como mujer, porque discúlpame, yo me considero mujer. (...) Desde los 12 años, y él es un hombre, si alguien me ve como mujer, pues me tiene que hacer valer como mujer, y no decir que no estoy con ella, gracias a Dios ahora estoy feliz de la vida", agregó.