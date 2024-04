¡Rompe su silencio! Empresario trujillano que fue secuestrado revela haber pagado su liberación y contradice a la PNP

Luego de tres meses de haber sido secuestrado y torturado por criminales 'disfrazados' de policías, el empresario trujillano, Iván Díaz Garrido, reveló que sus captores procedieron con su liberación porque su familia pagó el dinero solicitado y no porque la Policía Nacional del Perú (PNP) haya ejercido presión en el asunto.

En diálogo en exclusiva con Exitosa, Díaz Garrido también brindó otro detalles escalofriantes sobre su secuestro y sobre su única conversación el líder de la banda criminal que lo capturó, más conocida como "Los Pulpos de Trujillo".

Como se recuerda, la tragedia del empresario empezó a finales de octubre cuando un grupo de tres delincuentes entraron a su negocio en la ciudad de Trujillo (La Libertad) vistiendo chalecos de la Dirincri y se lo llevaron a la fuerza hacia un centro donde lo mantuvieron en cautiverio por 11 días.

Según contó Díaz Garrido, en esos días de encierro, la banda criminal realizó "rituales para amenazarlo de muerte" y así obligarle a que paguen el monto de dinero que pedían por su liberación, que se estimaba en 250.000 dólares.

En ese sentido, contó que los secuestradores "mataron animales" cerca de donde se encontraba y se encargaron de "rociarle dicha sangre por todo su cuerpo y rostro" para intimidarlo. También le mutilaron dos dedos de la mano derecha y le provocaron múltiples contusiones.

El empresario prestamista también contó que, en un momento, pudo hablar con el presunto cabecilla de la banda criminal, más conocido como 'Alías Jhonson', quien le confesó que no lo dejaría ir porque ya había "fracasado en otros secuestros".

"Se le escuchó decir que había fallado en un secuestro con una señora o un alcalde y que no pensaba perder conmigo. Que tenía que ganar sí o sí. Si no, me mataban o enterraban. Así pasaron los días hasta que se logró entregar el dinero", sostuvo.