Trujillo: Teniente alcalde pide que Arturo Fernández siga en política y no descarta regreso de funcionarios de confianza

Ante una eventual gestión de Mario Reyna Rodríguez como alcalde de Trujillo, funcionarios que iniciaron con la gestión de Arturo Fernández, donde este era teniente alcalde de la municipalidad, regresarían a la institución edil.

Así lo indicó Reyna Rodríguez a través de Exitosa, pese a que se limitó a ser tajante y no dar más detalles sobre lo que sería su próxima gestión, tras la suspensión de Fernández Bazán.

Teniente alcalde de Trujillo.

Reyna también se refirió a la situación actual de las pistas de Trujillo, siendo enfático que, de tomar el sillón, la mejora de estas sería su prioridad.

Sobre la problemática de la inseguridad en las calles, Reyna aseguró que, lo más inmediato es reactivar las operaciones de la Gerencia de Seguridad Ciudadana.

"El dinero que paga la ciudadanía debe ser usado y, el servicio que se brinda debe funcionar bien. Es evidente que los patrulleros no hacen correctamente el servicio, hay que hacer un trabajo de hablarles. No puede haber personal que haga otras cosas que no tengan que ver con el servicio de serenazgo", indicó.