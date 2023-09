Polémica en Zarumilla: Juez dejó en libertad a presunto extorsionador que disparó contra casa de regidora

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de Tumbes se pronunció sobre la medida tomada por juez, quien dejó en libertad a un presunto extorsionador que disparó contra la casa de la regidora de Zarumilla, Juvitza Lizbeth Nole Infante.

En declaraciones públicas, Gisela Xiosinara Guevara Agurto, presidenta de la mencionada Corte, señaló que los hechos se remitirán al jefe de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control (ODAN) del Poder Judicial.

Ello, a fin que sean ellos los encargados del caso y sobre todo de realizar las indagaciones correspondientes, a raíz de la liberación del sujeto acusado de presuntamente extorsionar a la regidora de Zarumilla.

Según Guevara Agurto, el magistrado a cargo del caso, que dictó la medida de libertad para el entonces detenido, identificado como Enrique García Zapata, manifestó que no existirían los elementos sustentatorios suficientes para dictaminar una medida de prisión preventiva contra el acusado.

Además, sobre los cuestionamientos habidos hacia el juez que dejó el libertad a García Zapata, indicó que no se podría asegurar que haya tomado alguna acción por un motivo en específico. Por ello, la Fiscalía deberá realizar las diligencias correspondientes a fin de esclarecer el caso.

"No podemos afirmar que es o no es porque eso ya va a estar en un proceso penal, en el cual la Fiscalía tiene que realizar las investigaciones preliminares para poder recaudar las mayores pruebas y acusar", afirmó la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Tumbes.

Cabe mencionar que, este hecho ha generado polémica entre la población de Zarumilla, Tumbes, ya que como se recuerda, la regidora Nole Infante, comentó ante Exitosa que recibió una amenaza donde el presunto extorsionador expresó que le haría daño si es que no cancelaba un monto de S/ 10 mil.

"(Posteriormente) me he apersonado a la comisaría y estando dentro de allí me llega un mensaje nuevo y un video con un arma mostrándome de que eso iba a ser para mí", indicó a nuestro medio.