Patricia Benavides: PJ evaluará su suspensión temporal como fiscal suprema el miércoles 22 de mayo

15/05/2024 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) programó para el próximo miércoles 22 de mayo la audiencia para evaluar el requerimiento de suspensión temporal en el ejercicio del cargo de Patricia Benavides como fiscal suprema titular y fiscal de la Nación, por 36 meses.

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el PJ hizo público el expediente que denota que dicha medida se tomó a cargo del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República.

"El día miércoles 22 de mayo de 2024, a las 09:30 horas mediante el aplicativo Google Meet, se realizará la audiencia de requerimiento de suspensión de derechos en su modalidad de suspensión temporal en el ejercicio del cargo, en el marco de la investigación preliminar seguido contra Liz Patricia Benavides Vargas", se lee en la documentación.

Cabe mencionar que, dicha programación se dispuso ante el pedido de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, quien presentó dicho requerimiento contra Benavides en el marco de la investigación por liderar una presunta organización criminal.

El despacho a cargo de la fiscal suprema Delia Espinoza pidió la suspensión temporal en el ejercicio del cargo de Patricia Benavides como fiscal suprema titular y fiscal de la Nación, por 36 meses ante el juez supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú, Juan Carlos Checkley.

Según recordó el Ministerio Público (MP) a Benavides se le investiga por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública - organización criminal agravada; y por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública.

PJ rechaza impedimento de salida del país contra Benavides

Como se recuerda, el Poder Judicial (PJ) declaró infundado el requerimiento de impedimento de salida del país por 36 meses contra la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

"Declarar infundado el requerimiento de salida del país presentado por la Fiscalía Suprema de Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, por el plazo de 36 meses contra Liz Patricia Benavides en la investigación preliminar que se le sigue a por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad - organización criminal y otros, en agravio del Estado", determinó.

En ese sentido, el PJ argumentó su postura basándose en la inexistencia de un subprincipio de necesidad acerca del pedido fiscal. "No se ha justificado por qué, bajo las circunstancias propias del caso, de no dictarse impedimento de salida solicitado, no se podría continuar con las diligencias preliminares, u otras fases del proceso parlamentario o penal", sostuvo.

De esta manera, el Poder Judicial verá el próximo miércoles 22 de mayo el requerimiento de suspensión temporal en el ejercicio del cargo de Patricia Benavides como fiscal suprema titular y fiscal de la Nación, por 36 meses.