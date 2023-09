Dictan orden de alejamiento de 200 metros para Luis Rubiales tras beso no consentido a Jenni Hermoso

La mañana de este viernes 15 de septiembre, el juez Francisco de Jorge dictó una orden de alejamiento de 200 metros contra el expresidente de la Real Federación de Fútbol de España, Luis Rubiales, impidiéndole acercarse a la futbolista Jenni Hermoso.

Tras una comparecencia en la Audiencia Nacional, se declaró que Rubiales tampoco podrá comunicarse con ella durante la investigación judicial.

Según un comunicado emitido por el equipo de prensa de la Audiencia Nacional, el juez Francisco de Jorge rechazó la solicitud del fiscal de que Rubiales se presente en un juzgado dos veces al mes mientras dure la investigación. Además, también rechazó la petición de la abogada de Hermoso, Carla Valls, de embargar los bienes de Rubiales como medida preventiva, según el mismo comunicado.

Rubiales compareció como imputado en la investigación relacionada con el beso a Jennifer Hermoso durante la final del Mundial femenino de Australia. La Fiscalía española informó que Rubiales declaró, respondió a las preguntas del juez y las partes involucradas, y negó los cargos.

Los fiscales habían solicitado al juez que Rubiales compareciera ante el tribunal dos veces al mes, se mantuviera alejado de Jennifer Hermoso a una distancia mínima de 500 metros y que no intentara comunicarse con ella en ningún momento durante la investigación.

Rubiales ingresó al juzgado acompañado de su abogada, Olga Tubau, y no hizo comentarios a los medios de comunicación.

A principios de esta semana, la Audiencia Nacional española admitió una denuncia presentada por la fiscalía española contra Rubiales por los delitos de agresión sexual y coacciones.

Carla Vall, la abogada de Jennifer Hermoso, enfatizó a los periodistas a las puertas de la Audiencia Nacional que el beso del ex presidente de la Real Federación de Fútbol de España durante el Mundial de fútbol no fue consensuado.

"Todo el mundo pudo ver que no fue consentido. Eso es lo que demostraremos", dijo Vall después de la audiencia.

La abogada de Hermoso también solicitó al juez medidas cautelares para su cliente y declaró que esta es solo la fase inicial de la investigación en los tribunales.

Rubiales anunció su renuncia al cargo el domingo pasado debido a la reacción pública ante su beso no deseado a Jennifer Hermoso después de la victoria de la selección española en el Mundial Femenino.

"Hoy he transmitido a las 21:30 horas al presidente en funciones, el señor Pedro Rocha, mi renuncia al cargo de presidente de la RFEF. También le he hecho saber que también he dimitido de mi cargo en la UEFA para que se pueda cubrir mi puesto de Vicepresidencia", señaló Rubiales en una publicación en X, antes Twitter.