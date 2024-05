¡Se pasó! Andy V revela incómodo encuentro con Ernesto Pimentel: "Me ofreció una cosa"

En las últimas semanas, se ha comentado mucho sobre Ernesto Pimentel luego del estreno de su película biográfica 'Chabuca'. En medio de ello, muchas figuras de la TV han salido al frente para referirse a la polémica sobre su expareja Alex Brocca o algunas experiencias que han compartico con el afamado conductor de televisión.

Andrés Olano Castro, más conocido en el mundo de la farándula como Andy V, no se quedó atrás y sorprendió al hablar sobre un impactante encuentro que tuvo con el intérprete de 'La Chola Chabuca'.

Durante una transmisión en vivo, Andy V contó que hace varios años acudió a una reunión privada de Mauricio Diez Canseco, realizada en una conocida discoteca de la avenida Arequipa. Según dijo, allí se encontró con varios personajes del mundo espectáculo, incluido Ernesto Pimentel, quienes se encontraban bajo los efectos del alcohol. "La gente estaba sazonada, estábamos tomados" , recordó.

Sin embargo, contó que fue en esa reunión donde el presentador de TV le hizo sugerente propuesta.

Inicialmente, la expareja de Susy Díaz quiso abordar el tema porque estaba cansado de los rumores que lo vinculan con Ernesto Pimentel, a quien admira por su carrera artística.

Fue en ese momento, cuando recordó que, en la reunión antes mencionada, le hizo una sugerente propuesta.