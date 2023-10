¡Escándalo! Papa Francisco expulsó de la Iglesia a obispo polaco tras descubrirse que celebraba orgías gays en su diócesis

Un escándalo ha sacudido a la Iglesia Católica en Polonia, luego de descubrirse que un obispo del país realizaba orgías gays en su diócesis. El caso ya llegó hasta el Vaticano, y el mismísimo Papa Francisco expulsó al sujeto de la institución.

El Vaticano brindó un comunicado el pasado martes, donde aceptaban la renuncia del obispo polaco responsable de llevar a cabo una orgía en su diócesis.

Grzegorz Kaszak, obispo de Sosnowiec, quedó destituido de un cargo en el que llevaba un regular tiempo a sus 59 años. Dirigía la parroquia de Dąbrowa Górnicza, que se volvió lamentablemente famosa en toda Polonia por culpa de un escándalo sexual sin precedentes en la iglesia del país.

El padre Tomasz Z, uno de los sacerdotes que ofrecían eucaristía en la parroquia, organizó una orgía gay dentro del recinto, junto con otro sacerdote y un trabajador sexual. Sin embargo, su peculiar 'celebración' acabó de forma inesperada, cuando uno de los participantes sufrió una sobredosis por consumir pastillas.

Según el medio local La Gazeta Wyborcza, fue el invitado del clérigo el que perdió el conocimiento por el consumo excesivo de drogas.

La diócesis de la comunidad a la que pertenecían se pronunció en sus redes sociales, condenando el hecho y anunciando una investigación a profundidad.

Sin embargo, Kaszak parece estar arrepentido, subrayando lo erróneo de sus acciones y criticando al mismo tiempo la generalización por parte de la prensa.

"También soy consciente de la responsabilidad que tengo como obispo. Si he hecho algo mal, he cometido un error o he descuidado algo, lo lamento mucho. Y, por supuesto, estoy dispuesto a aceptar todas las consecuencias asociadas a ello. Sin embargo, no todos los sacerdotes de Sosnowiec son así", comentó.