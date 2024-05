¡Inaudito! Iglesia alemana fusiona la espiritualidad con Taylor Swift y atrae a miles de fieles

18/05/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

La influencia de Taylor Swift va más allá de la música y la cultura pop, alcanzando incluso a las iglesias. En un evento singular, la histórica Iglesia del Espíritu Santo en Heidelberg, celebró un servicio religioso con temática de de la cantante americana, atrayendo a más de 1,200 fieles en un esfuerzo por incorporar nuevas formas de expresión espiritual.

El evento, denominado "Anti-Hero - Taylor Swift Church Service" (Anti-Héroe - Servicio religioso Taylor Swift), fue organizado por la iglesia protestante para conectar con la generación más joven y explorar las profundas convicciones religiosas presentes en la música de Swift. Aunque la cantante no estuvo presente, su influencia y canciones fueron el foco central de esta liturgia especial.

Inesperada liturgia

La selección de las canciones no fue casual. Swift, originaria de Pensilvania, ha integrado sus creencias en su música, abordando temas como la justicia, la igualdad y los derechos humanos. Esto inspiró a los organizadores de la iglesia, que vieron en su música una oportunidad para explorar cuestiones profundas y relevantes para la vida contemporánea.

Según DW, el pastor Christof Ellsiepen afirmó que la Iglesia del Espíritu Santo siempre ha sido un lugar de encuentro e intercambio, y un servicio religioso con música pop era una forma natural de conectar con la comunidad más joven. Por su parte, el pastor parroquial Vincenzo Petracca destacó que, aunque las canciones de Swift pueden interpretarse de diversas maneras, transmiten fuertes mensajes cristianos y políticos.

Durante los servicios dominicales, la congregación vivió una experiencia única y emocionante con las canciones de Taylor Swift interpretadas en vivo por Tine Weichmann y su banda. Con dos servicios organizados para acomodar a la multitud, la iglesia se llenó de una atmósfera vibrante y acogedora, notablemente más joven y femenina de lo habitual.

Elección de canciones

Las interpretaciones incluyeron seis canciones, destacando "Soon You'll Get Better", que conmovió profundamente a la audiencia. Esta canción, escrita por Swift para su madre enferma de cáncer, trata sobre la desesperación y el poder curativo de la medicina y la oración.

El pastor Petracca, aunque no acostumbrado a la música de Swift, quedó impresionado por la reacción de la congregación. La misa estuvo llena de momentos de alegría y celebración, culminando con un estallido de energía comunitaria cuando la banda interpretó "Shake It Off".

"Anti-Hero" fue el último de una serie de servicios City Church Rock 'n' Pop iniciados en 2015. Este junio, la Iglesia del Espíritu Santo ha anunciado un servicio de baile callejero, invitando a participantes de toda Europa a unirse a su competencia de baile para promover la inclusión y celebrar a través de la música y el arte. Según The Independent, debido al éxito del evento inspirado en el arte de Taylor Swift, se planean más servicios de música pop en otoño, con música de Billie Eilish y Beyoncé.