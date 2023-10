Huracán Otis en Acapulco: Consulado de Perú en México descarta que hayan compatriotas entre fallecidos

En entrevista a Exitosa, el cónsul de Perú en México, Carlos Rossi, se refirió a lo sucedido por el huracán Otis, el cual se presentó en México e indicó que no se han registrado muertes de peruanos.

Según precisó, existe un número considerable de compatriotas que se encuentran atrapados en localidades del país mexicano, los cuales viajaron por diversos motivos a visitar Acapulco.

Durante diálogo con Karina Novoa para Informamos y Opinamos, Rossi señaló que existe una delegación empresarial de 18 personas, que se inscribieron para una convención minera desarrollada en la mencionada localidad.

Ante el cuestionamiento de si hay o no peruanos fallecidos por esta fenomenología, Carlos Rossi respondió: "No, hasta el momento no, por lo menos de nacionalidad peruana no", dijo a Exitosa.