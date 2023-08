"No me inmolaré por mi padre": Nicolás Petro revela detalles de la campaña presidencial de Gustavo Petro

05/08/2023 / Exitosa Noticias / Mundo

El hijo del presidente de Colombia, Nicolás Petro, brindó duras declaraciones en la Revista Semana, frente a las investigaciones que se le siguen por presuntamente haberse beneficiado de dinero ilícito y realizado el delito de lavado de activos, en el marco de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

"Me sentí solo"

El hijo mayor del mandatario colombiano Gustavo Petro, Nicolás Petro, fruto de su primera relación con Katia Burgos, una mujer tradicional y de familia de abolengo de la costa de Colombia, ha manifestado su decepción ante lo manifestado en los medios de comunicación por parte de su padre.

Puesto que este último, considera que su primogénito se está alineando a intereses de quienes lo quieren derrocar del cargo que ostenta, como máxima autoridad del estado colombiano.

"Yo sí sentí que me dejó solo y (Gustavo Petro) dijo una frase que 'no me arrodillara ante el verdugo', la lectura es que me inmole por él, por la causa", afirmó en enlace en vivo con Vicky en Semana.

Ante esta aseveración, el diputado de la Asamblea del departamento del Atlántico aseguró que si le hubieran propuesto esto el año pasado, en medio de la campaña política de su padre, 'no lo hubiera pensado dos veces' y lo hubiera realizado.

"Si hay alguien que realmente sudó la camiseta en la campaña presidencial fui yo, si alguien que siempre estuvo en las calles, en los municipios, seduciendo a la gente fui yo. Si hay alguien que tuvo el contacto directo con las bases del 'petrismo' fui yo. Si hay alguien que lo ayudó a organizar decenas de manifestaciones fui yo", dijo con pesar en el programa.

Asimismo, se siente "utilizado" por su padre, ya que ahora que gobierna, ya "no lo necesitan" y arremeten contra él.

"Eso me tiene muy dolido. Sentí que me utilizaron como un afiche de ajedrez que en el momento que ya no era útil me dieron la espalda. Me pusieron para que me devoraran completamente", agregó.

Sin embargo, la situación del presente ha cambiado todo su paradigma. Esto en medio de su detención por presuntamente haberse beneficiado con dinero ilícito y lavado de activos.

Petro no lo crió

"Si él no me crió no fue por culpa mía. Él abandonó a mi mamá siendo un bebé recién nacido (...) viajó a Europa haciendo una relación bastante fría", dejó en claro ante tantas especulaciones en torno al tema.

Empero, Nicolás indicó para el medio que lo entrevistó que siempre quiso y respetó a su progenitor, pese a su historia de vida poco cercana a él y, que ello, lo demostró en las actividades proselitistas del año pasado con miras a las elecciones presidenciales en el país cafetero.

De esta manera, el hijo del presidente colombiano, Nicolás Petro, brindó declaraciones desconocidas sobre su relación con Gustavo Petro en medio de sus investigaciones de presunta corrupción en la campaña presidencial 2022.