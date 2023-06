Martín Vizcarra sobre posible candidatura de Keiko Fujimori: "Es terca"

A través de sus redes sociales, el expresidente Martín Vizcarra calificó de "terca" a la excandidata presidencial Keiko Fujimori, por dejar abierta la posibilidad de presentarse por cuarta vez a la presidencia de la República.

Asimismo, el exmandatario aseguró que la lideresa de Fuerza Popular tendrá que competir con el candidato de su partido político Perú Primero.

Cabe recordar que Perú Primero fue inscrito ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con lo cual quedó habilitado para participar en las próximas elecciones generales y regionales y municipales.

Sin embargo, el JNE impidió que Martín Vizcarra sea el presidente de la agrupación, ya que se encuentra inhabilitado por diez y cinco años para ejercer función pública luego de que fuera sancionado por el Congreso de la República.

Asimismo, el Tribunal Constitucional ordenó que una persona inhabilitada por el Parlamento "no puede fundar representar a una organización política".

Por otra parte, Fujimori no descartó su postulación a la presidencia del Perú en el 2026 y manifestó que no ha tomado "una decisión a futuro", pero rechaza que sectores políticos "nieguen o discrimen" esta posibilidad.

En una entrevista al programa Panorama, la ex primera dama expresó que "ha sido tajante" frente a una presunta postulación, en caso de un adelanto de elecciones. No obstante, aún no analiza esta alternativa en los siguientes comicios generales, en tres años.

"Lo que he señalado es ser tajante en que no seré una candidata en un adelanto de elecciones, pero hacia futuro no he tomado una decisión al respecto o la he analizado, pero solo el hecho de negar que mi partido no participe me parece discriminatorio y antidemocrático", dijo a Panamericana.