Perú vs. Argentina: PNP interviene a presuntos revendedores de entradas afuera del Estadio Nacional

17/10/2023 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) intervino esta noche a un total de 30 revendedores, quienes se encontraban a las afueras del Estadio Nacional ofreciendo presuntamente entradas falsas para el Perú vs. Argentina.

PNP intervino revendedores

A pocas horas del choque entre Perú y Argentina, los efectivos policiales acudieron al llamado de un ciudadano que fue presuntamente estafado por una mujer identificada como Katyusca Lescano Castro, quien en medio de todo el alboroto por el próximo partido aprovechó en ofrecer una entrada al costo de 600 soles que finalmente habría terminado por ser falsa.

Al respecto, el coronel PNP, Walter Palomino Simón, precisó que la fémina se encontraba, por el momento, en calidad de intervenida debido a la investigación que se está realizando para comprobar el hecho. Además, indicó que el resto de revendedores también se encontraban en la misma situación.

"Están en calidad de intervenidos (los otro 29 detenidos) (...) la detenida es Katyusca Lescano Castro porque tenemos al agraviado que la ha denunciado", manifestó a los medios de comunicación.

Asimismo, detalló cómo es que se identificó que la entrada vendida era falsa y qué pasos debió seguir el agraviado para 'ingresar al estadio': "Este es un documento falso, una entrada falsa, le ha puesto un sello pequeño (...) y le ha dicho por tal puerta vas a entrar. Cuando ha querido pasar el QR, no pasó, por lo que ha sido intervenida esta fémina".

El afectado se pronuncia

Ante los medios de comunicación, el agraviado, quien no quiso brindar sus nombres por miedo a represalias, decidió pronunciarse, destacando el trabajo de la PNP: "Cuando adquirí el boleto me dijeron ingresas por este lado (...) y no me dejaron (...) Yo avisé a la Policía Nacional y ellos me ayudaron".

Además, explicó cómo fue que Lescano Castro logró venderle la entrada al costo de 600 soles: "Estaba en la puerta y yo le dije véndeme la entrada, te cuesta 600 soles me dijo (...) zona sur (...) 600 soles en efectivo".

PNP pide a afectados acercarse a la Comisaría

Por otro lado, el coronel de la PNP exhortó a los afectados acercase a la Comisaría de Pethit Thouars, ubicada en el Cercado de Lima, para que puedan reconocer a los revendedores y presentar su denuncia respectiva.

"Hay 30 intervenidos por revender entradas, de los cuales se les ha incautado un total de 70 (entradas) (...) Se pueden acercar acá a la Comisaría de Pethit Thours, acá está la detenida, si me están escuchando pueden acercarse (...) aquí está todo el personal policial (...) inmediatamente vamos a intervenir", acotó.

De esta manera, se informó que la PNP intervino un total de 30 revendedores, quienes se encontraban en los exteriores del Estadio Nacional ofreciendo entradas para el Perú vs. Argentina.