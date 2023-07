Independencia: Denuncian que escolar le rompió la cabeza a un compañero con manopla de acero

Una madre de familia denunció públicamente que su hijo fue víctima de una agresión de parte de su compañero, en el colegio Inca Garcilaso de La Vega, en Independencia, con una manopla de acero.

Según narró la señora a Exitosa, su descendiente terminó con la cabeza rota cuando intentó desalojar a otro escolar que se encontraba en su salón completamente solo y con las mochilas de terceros a su disposición.

En ese sentido, la mujer aseguró que la directora del colegio Inca Garcilaso, en la zona de Tahuantinsuyo, minimizó el caso hasta calificarlo como una "disputa por un lapicero". Al respecto, reiteró que el otro adolescente fue con la intención de lastimar a su descendiente, que se encuentra en el cuarto año de secundaria.

A detalle, aseguró que este tema "no se puede apaciguar" de ninguna manera, ya que contra su hijo se cometió un delito, por lo que rechaza que el agresor esté yendo únicamente al psicólogo.

"Me indigna porque la directora dice que ha sido una pelea por un lapicero, no ha sido por un lapicero. Este niño ha ido con otra intención contra mi hijo y la directora ha intentado apaciguar. Esto no es tema para apaciguar, es un delito que se ha cometido contra mi hijo. Me dijo que el niño solo va a ir al psicólogo", añadió en su intervención.