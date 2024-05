¡No, Firulais! Perrito se quedó solo en casa y destruyó el dinero ahorrado de su dueño

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un peculiar y curioso caso, compartido en TikTok, donde un pequeño perrito es el protagonista debido a su travesura en casa, ya que destruyó el dinero ahorrado de su dueño.

Muchas personas cuidan de sus mascotas como si fuera un integrante o miembro importante de su familia. Sin embargo, por distintos motivos no siempre pueden estar junto a ellos 24/7 y deben llevarlos a guarderías caninas o dejarlos solos en sus viviendas sin vigilancia.

En el material audiovisual, de solo 30 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven identificado como Patrick llega a su casa y se da cuenta de que algo no va bien dentro, ya que al llegar hasta las escaleras ve varios pedazos de billetes regados por todo el piso.

Patrick descubre pronto al culpable sentado en un rincón, su querido perrito de color negro que lleva puesto un chaleco sobre su camita, mirándolo fijamente y con arrepentimiento por su "pequeña travesura".

El dueño del can no duda en empezar a regañarlo por haber roto la mayor parte del dinero que tenía guardado en su casa para alguna emergencia.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en abrir un intenso debate, asegurando que el único culpable es el dueño por dejar a la mascota sin el cuidado de otro, por lo cual rechazaban el regaño que le daba.

Además, algunos usuarios aprovecharon en recordar sus más divertidas aventuras y anécdotas similares vividas al lado de sus respectivos "amigos de cuatro patas", que los puso en graves aprietos.

"Lo que haría es guardar bien los dólares", "primero, no dejar cosas al alcance del perro", "el dinero va y viene, el amor de tu perro solo una vez", "los guardaría mejor, si los encontró el perro imagínate un ladrón", "lo doy en adopción", "junta el dinero y llévalos a un banco", "yo nada, son unos angelitos ellos, tienen derecho a todo", "me pongo a reír llorar reír y después llorar de nuevo", "es un buen muchacho solo que no es comprendido", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.