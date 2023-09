PNP interviene a extranjero con granada de guerra durante operativo en San Luis

Un extranjero de nacionalidad venezolana fue intervenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) mientras se encontraba en posesión de una granada de guerra en el distrito de San Luis.

Los hechos ocurrieron la tarde del último miércoles mientras las fuerzas del orden realizaban una intervención en una vivienda ubicada en la cuadra 18 de la avenida Canadá. Tras ingresar al interior de una de las habitaciones del edificio, la PNP dio con dos foráneos que se mantenían alerta ante la llegada de los agentes policiales.

Según las primeras informaciones, ambos individuos formarían parte de la organización criminal dedicada al delito de sicariato denominada 'Los Hijos de Dios'; este grupo delincuencial habría estado involucrado en el reciente asesinato de una mujer en Lince.

El equipo de la PNP llegó hasta esta parte de Lima a partir del aviso de la Comisaría de Lince sobre las presuntas acciones delictivas de parte de los dos ciudadanos venezolanos. Al dar con los sujetos se identificó que uno de ellos se encontraba en posesión de una granada de guerra y rápidamente se procedió con las acciones correspondientes.

Ante las medidas policiales, el presunto delincuente negó que el proyectil explosivo fue suyo y sostuvo que él solo encargaría de resguardar el objeto letal por orden de otro hombre.

Asimismo, el supuesto miembro de la organización criminal 'Los Hijos de Dios' aseguró que se vio obligado a "cuidar" la granada debido a las amenazas a su familia en Venezuela.

"No tengo antecedentes criminales en Venezuela, tengo hijos pequeños allá y simplemente me vi obligado a llevar la granada porque un individuo que venía ocasionalmente y se hace llamar 'Causa' me amenazó. Dicen que van a matar a mi familia si no lanzaba la granada", señaló el presunto delincuente.