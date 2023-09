Alberto Otárola descarta que proyecto minero Tía María sea prioridad del Gobierno: "No está en agenda"

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, descartó que el proyecto minero Tía María sea prioridad del Gobierno y aseveró que "no está en agenda".

En declaraciones a la prensa, el premier negó contradecir al titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Óscar Vera, quien aseguró que su cartera tiene la intención de que el proyecto se desarrolle.

"Lo que he dicho el ministro Vera es que el proyecto que usted ha mencionado, como todos los que han llegado para la evaluación de la autoridad administrativa, están en plena evaluación. Lo que yo he dicho es que la prioridad del Gobierno son los proyectos a los que ha dado lectura el día de hoy. No hay ninguna contradicción, mientras no cumpla con los requisitos, no está en agenda", declaró.