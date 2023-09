Caso Víctor Polay: ministro de Justicia asegura que no está en agenda del Gobierno el retiro de Perú del Pacto de San José

El ministro de Justicia, Daniel Maurate, aseguró que no está en la agenda del Gobierno el retiro de Perú de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, luego que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la demanda del excabecilla terrorista Víctor Polay Campos contra el Estado peruano.

Durante el pronunciamiento del premier Otárola por el caso Polay Campos, el funcionario indicó que el régimen de Dina Boluarte es "respetuoso del derecho y los compromisos internacionales".

Agregado a ello, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) indicó que este tema posiblemente sea referido en el Consejo de Ministros, que fue pactado para este lunes 4 de setiembre.

"Eso no está en la agenda del Gobierno, por ahora, nosotros somos respetuosos del derecho internacional, de nuestros compromisos internacionales. De manera que somos un país democrático y respetuoso del estado de derecho (...) Sobre este tema no hemos conversado con la presidenta y este lunes en el Consejo de Ministros seguro hablaremos de eso", declaró.

En ese sentido, Maurate indicó que el petitorio del excabecilla del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) se encontraba prácticamente en "estado de abandono". No obstante, "alguien" terminó activándola para que sea admitida por el organismo supranacional.

"En el informe preliminar, que hemos tenido de parte de ellos (CIDH), es que quienes deberían actuar es la parte demandante, porque tienen un plazo para hacer observaciones a la admisión de la demanda. Lo que me han informado es que la parte demandante no ha actuado. De manera que, el caso técnicamente estaba en abandono", añadió en su intervención.

Este último miércoles, la CIDH declaró admisible la denuncia que presentó el excabecilla terrorista del MRTA contra el Estado peruano. La entidad indicó que el propósito es determinar si las autoridades judiciales vulneraron los derechos de integridad personal, garantías judiciales, principio de legalidad y no retroactividad y protección judicial del referido exemerretista.

"El propósito no es determinar la inocencia o culpabilidad del señor Polay Campos, sino definir si las autoridades judiciales han afectado o no obligaciones estipuladas en la Convención, en particular el deber de motivación, el principio de presunción de inocencia, principio de legalidad y el derecho a la protección judicial", escribieron.