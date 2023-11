Dina Boluarte condecora a embajador peruano en Israel por rescate de compatriotas en Medio Oriente

La presidenta de la República, Dina Boluarte, condecoró al embajador peruano en Israel, Manuel Cacho Sousa, por el rescate de compatriotas en Medio Oriente.

Durante la ceremonia de reconocimiento, la mandataria otorgó la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos en el grado de Gran Cruz al diplomático peruano. También, destacó la labor de los integrantes de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

Asimismo, la jefa de Estado apuntó que 118 connacionales fueron evacuados en vuelos humanitarios organizados por el Gobierno y países vecinos.

En esa misma línea, Boluarte Zegarra indicó que la labor de la Embajada en Israel no solo consta en la asistencia otorgada a los peruanos y recordó que en sus funciones figura la promoción de los vínculos de cooperación en el desarrollo agrícola, los recursos hídricos, la innovación, la ciencia, el intercambio comerciales y las inversiones.

"La labor de nuestra Embajada en Israel no termina en la asistencia otorgada a nuestros compatriotas. Dentro de sus funciones figura también la promoción de los vínculos de cooperación en temas como el desarrollo agrícola, los recursos hídricos, la innovación, la ciencia, el intercambio comerciales y las inversiones. Tareas que cumplirá cuando se supera la crisis", sostuvo.

La presidenta Dina Boluarte aclaró sus cuestionadas declaraciones donde asegura que Perú está "paz y calma", asegurando que se refería a que el territorio peruano no atraviesa una situación como la de Israel, el cual se encentran atravesando una guerra.

"El Perú es un país seguro, tenemos la delincuencia sí, pero frente a una guerra o frente a lo que vivimos en la época de Sendero Luminoso, a esa inseguridad me refiero cuando me encuentro en el exterior digo que el país está seguro. No es que yo esté en las nubes o esté en otro país", precisó Boluarte.