Eduardo Salhuana rechaza pedidos de renuncia contra Alejandro Soto: "No hay ningún argumento válido"

El congresista de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, defendió al presidente del Congreso, Alejandro Soto, y afirmó que hay ningún argumento valido que justifique los pedidos de renuncia en contra del líder de la actual Mesa Directiva.

El pronunciamiento del legislador tuvo lugar en el Palacio Legislativo tras las acusaciones en contra del presidente parlamentario, a quien acusan de mentir en su declaración jurada para ser candidato de APP, en las elecciones generales del 2021, pues habría omitido una deuda de reparación civil de 10 mil soles.

"No hay ninguna justificación ningún argumento valido para que esa propuesta se considere. Era una declaración jurada correcta y cierta, porque no tenía ninguna reparación civil inscrita ni vigente. A partir de mayo es que le dicen que ha sido vencido en juicio y que pague los S/. 10 mil de la reparación", declaró en Latina.

Cabe decir que el propio presidente del Congreso ha rechazado estas acusaciones en su contra, las cuales calificó como "información propalada de manera tendenciosa". Según indicó Alejandro Soto, no contaba con ninguna deuda al momento de la inscripción y aseguró que responderá a los señalamientos voluntariamente ante la Comisión de Ética.

Comunicado de Alejandro Soto.

"Durante mi inscripción como candidato al Congreso (2020), no figuraba ninguna deuda pendiente en el Redereci. El compromiso económico mencionado proviene de una Reserva de Fallo Condenatorio, no de una sentencia. (...) En ningún momento he eludido mis responsabilidades financieras", aseguró en un comunicado.