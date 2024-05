César Combina: ¡Atención! Chat de WhatsApp revelaría "trato" entre excongresista y alcalde distrital

La conductora de Exitosa Huancayo, Lina Cuba, exhibió una conversación de Whatsapp entre César Combina y un alcalde distrital de la provincia de Jauja que revelaría el "trato" que habría alcanzado el excongresista de la República con el mencionado burgomaestre.

Durante el programa Hablemos Claro con Nicolás Lúcar, la periodista mostró la captura del mencionado diálogo donde la autoridad municipal le exige al exparlamentario que cumpla con lo acordado por ambas partes.

Según escribió el alcalde, César Combina debía llamarlo. Sin embargo, ante la falta de comunicación, el burgomaestre le solicitó que devuelva "su dinero" (S/ 50 mil) y solo quedar como "amigos".

"Congresista, buenas tardes, le escribe el alcalde. La última vez quedamos que usted me llamaría el sábado para tener una audiencia con su persona y hasta hoy no me ha llamado. Quedamos en un trato. Si no se pudo, creo que lo mejor es que se quede ahí y se me devuelva el dinerio, que es lo más justo, y quedamos como amigos", se lee en parte del chat.