Roberto Sánchez pide a sus colegas "dejar sin efecto" aumento de asignación por representación: "Es una cachetada a la gente"

En entrevista con Exitosa, el congresista de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, instó a sus colegas del Parlamento a respaldar la moción que busca "dejar sin efecto" el aumento de la asignación por representación para los legisladores, la cual calificó como "una cachetada a la gente".

En conversación con Karina Novoa en el programa "Informamos y Opinamos", el parlamentario invocó al resto de integrantes del Legislativo a ser más empáticos con el "trabajador que gana el sueldo mínimo".

"Invoco respetuosamente a los 129 colegas congresistas que evalúen esta decisión. Es un mínimo gesto. Pongámonos en el lugar de un trabajador que gana el sueldo mínimo, de los profesores auxiliares de educación, etc. Pongámonos en ese lugar y vamos a poder tener la empatía de saber que este aumento de S/ 3,300 de asignación por semana de representación es injusto y es una cachetada realmente a la gente", declaró.

Asimismo, el exministro de Comercio Exterior y Turismo aseguró que el aumento de la asignación por representación fue una decisión de las bancadas mayoritarias sin haber consultado al resto de grupos parlamentarios.

"Aparentemente ha habido una decisión que han asumido las bancadas mayoritarias sin conocimiento de otras bancadas como Cambio Democrático-Juntos por el Perú, quienes no hemos suscrito nada y no tuvo absoluto conocimiento de esta decisión. Nos hemos enterado por el dominio público. Nosotros hemos solicitado copia de esos documentos para tener la evidencia de quienes son los que han suscrito ello", agregó.

En esa misma línea, legislador de Cambio Democrático-Juntos por el Perú indicó que en la Junta de Portavoces rechazaron la moción que buscaba "dejar sin efecto" el aumento de la asignación por representación, no obstante, afirmó que insistirán en el Pleno del próximo jueves 02 de mayo para dicho tema sea discutido.

"Hoy en la Junta de Portavoces hemos presentado para que se pudiera discutir la moción para dejar sin efecto esta decisión (...) Sin embargo, no se admitió la moción, lo cual es muy crítico (...) Vamos a insistir en el Pleno del día jueves para que se discuta y que no una mayoría imponga decisiones que benefician de manera irregular y poco ética. Por eso no tenemos ni 8% de aprobación", sostuvo.