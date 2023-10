Edwin Martínez sobre viaje de Boluarte a EE. UU.: No te puedes ir cuando tienes un país totalmente inseguro

En entrevista con Exitosa, el congresista Edwin Martínez, se refirió al viaje de la presidenta de la República, Dina Boluarte hacia EE. UU. y consideró que esta, "no puede" irse del país mientras esté "totalmente inseguro", agregado que no se ha logrado la reactivación económica y más.

Según precisó, los constantes viajes de la mandataria no habrían traído ningún beneficio para distintos sectores, ni siquiera para aliviar la economía en el Perú, así como la crisis de inseguridad ciudadana y más puntos.

Durante diálogo con Katyuska Torres y Pedro Paredes para Exitosa Te Escucha, Martínez precisó que existen diversos problemas al rededor de todo el país, por lo que él habría negado la autorización para que la jefa de Estado viaje hacia Washington D.C. y al Estado de Maryland.

"No te puedes ir de viaje cuando tienes un país totalmente inseguro, cuando no se ha logrado la reactivación económica, cuando no ha sanado las heridas sociales generadas a consecuencia del cambio de Gobierno", señaló a nuestro medio.