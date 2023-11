Gobierno peruano felicita a Javier Milei tras salir electo como el nuevo presidente de Argentina

El Gobierno peruano saludó afectuosamente la elección del candidato de 'La Libertad Avanza', Javier Milei, quien será el próximo presidente de Argentina.

A través de su cuenta oficial, la Presidencia del Perú felicitó la elección de Javier Milei, quien venció a su contrincante del partido 'Unión por la Patria', Sergio Massa, al obtener el 55,95 % de los votos con el 86,59 % de mesas escrutadas.

Asimismo, el Gobierno peruano expresó sus mejores deseos para la próxima gestión de Milei, recalcando que esperan seguir fortaleciendo los históricos lazos de amistad y cooperación que unen a ambos países sudamericanos.

En esa misma línea, destacaron la vocación democrática manifestada por el pueblo argentino durante toda la jornada electoral con el objetivo buscar progreso y bienestar para su país.

Javier Milei será el nuevo presidente de Argentina. En un discurso ante la militancia del partido 'Unión por la Patria', el ministro de Economía, Sergio Massa, se adelantó a los resultados y reconoció este domingo la victoria de su adversario en la segunda vuelta electora.

"Los resultados no son los que esperábamos. Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte, porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años", expresó.