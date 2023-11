Ministro del Interior sobre moción de censura en su contra: "Si tengo que dar un paso al costado, lo voy a dar"

El ministro del Interior, Vicente Romero, se refirió a la moción de censura en su contra promovida por algunos congresistas de la República y aseguró que si tiene que dar un paso al costado, lo hará.

Mediante declaraciones a la prensa, el titular del Misterio del Interior (Mininter), precisó que el Gobierno es respetuoso de las respuestas negativas y positivas de otros poderes del Estado.

"Si tengo que dar un paso al costado, lo voy a dar, pierdan ustedes cuidado, no tengo ningún problema, pero lo más importante es que se sepa que actualmente el país lo que necesita es unidad nacional", dijo Romero.

De tal modo, el ministro del Interior manifestó que el Congreso de la República tiene toda la facultad de poder interpelar o censurar a cualquier miembro del Consejo de Ministros.

Por lo que señaló que él siempre ha realizado su labor en el cargo que ejerce, a pesar que actualmente tiene dos mociones de censura en su contra por "incapacidad de liderazgo e idoneidad para el ejercicio del cargo".

Cabe mencionar que, las dos mociones de censura en contra de Vicente Romero, se presentaron en el marco del aumento de casos de delincuencia y criminalidad en todo el país. Miembros del Parlamento señalaron que la medida de declarar en estado de emergencia no habría traído beneficios para los ciudadanos, si no todo lo contrario.

"Nosotros somos respetuosos de las respuestas negativas y positivas, pero también tenemos que ser claros y contundente que lo que no podemos permitir es el insulto y las propuestas destructivas, las cuales obvio y no quisiera escucha más comentarios al respecto, pero me gusta respetar las propuestas y escuchar", destacó Vicente Romero.