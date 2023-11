Ministro de Justicia sobre investigación a hermano de Dina Boluarte: "No hay ningún acto de corrupción"

El ministro de Justicia, Eduardo Arana, se pronunció a cerca de la apertura de una investigación preliminar al hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, por presunto tráfico de influencias y rechazó que desde el Gobierno se haya favorecido al alcalde de Nanchoc. "No hay ningún acto de corrupción", dijo.

Mediante declaraciones a los medios, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), precisó que Nicanor Boluarte deberá dar las explicaciones correspondientes para esclarecer dicha reunión con el burgomaestre Nixon Hoyos Gallardo.

"Nosotros somos enfáticos en decir que, no hay ningún acto de corrupción, en ningún momento se ha favorecido al alcalde que se le menciona, no hubo ningún acto de colaboración, de ayuda, no existe ninguna conversación de por medio", afirmó Arana.