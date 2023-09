"No todos los distritos de Lima y Callao necesitan estado de emergencia": Ministro del Interior ante pedido de alcaldes

El ministro del Interior, Vicente Romero, señaló que no todos los distritos de Lima y Callao necesitan ser declarados en emergencia. Ello, tras una serie de requerimientos de distintos alcaldes que solicitaron esta medida a fin de hacer frente a la delincuencia.

El funcionario de Estado apuntó que existen demarcaciones como Surco y San Borja que no necesitan ser incorporadas en dicha disposición. Contrariamente, aseguró que San Juan de Lurigancho (SJL) urgía de esta medida extrema tras dos nuevos atentados.

"Todos los alcaldes del Callao no necesitan estado de emergencia. Hay lugares como Surco y San Borja que no necesitan la práctica de estado de emergencia. Un lugar que necesita es SJL, no podemos permitir que en una semana explote dos granadas de guerra", declaró.