Adrianzén sobre "ausencia" de Dina Boluarte por supuesta cirugía estética: "Agenda de la presidenta es pública"

El premier Gustavo Adrianzén se pronunció respecto a la "ausencia" de la presidenta de la República, Dina Boluarte, debido a una supuesta cirugía estética, para la que se habría tomado un lapso de 12 días en su gestión. Además, respondió a Ruth Luque, quien pidió información que aclare dicha acción, por lo que indicó que la agenda de la mandataria "es pública".

Mediante conferencia de prensa al culminar la reunión entre el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el presidente del Congreso, Alejandro Soto, Adrianzén no dudó en precisar detalles de dicho encuentro.

"Si hay un pedido expreso de la señora que refieren (Ruth Luque) será atendido en los términos que correspondan, tengo entendido que el pedido corresponde a un periodo del año pasado, yo no me encontraba en el país entonces, pero las actividades de la señora presidenta son públicas, su agenda de trabajo es pública no habría más que mostrarla y solucionar el inconveniente", dijo a los medios.