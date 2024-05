Usuarios 'trolean' a Yahaira Plasencia tras FUERTES declaraciones de 'Pato' Quiñones

07/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Patricio 'Pato' Quiñones sorprendió a más de uno con unas recientes declaraciones que hizo sobre los artistas peruanos. La expareja de Milett Figueroa fue muy crítico con algunos personajes de nuestra farándula peruana por lo que muchos usuarios inmediatamente pensaron que le habrían alguna indirecta a Yahaira Plasencia.

El bailarín brindó una entrevista a Carlos Orozco para su canal de YouTube 'Ouke', donde habló sobre su carrera artística y se mostró en contra de los artistas que compartían en las redes sociales su paso por las alfombras rojas.

¿Qué dijo 'Pato' Quiñones?

Según el 'Pato' Quiñones, asistir a una alfombra roja tiene como principal objetivo establecer contactos y no para compartir fotos en Instagram, debido a que se empieza a vender humo porque creen que te "codeas" con artistas reconocidos.

El exchico reality que ha trabajado con Daddy Yankee, Prince Royce y muchos más artistas internacionales, reveló que no considera un logro el ser invitado a una alfombra roja, ya que todo solo es relaciones públicas.

" Ir en una alfombra roja no es un logro. Eso es PR (relaciones públicas). Tú contratas a alguien o alguien te invita, es una invitación y tú vas . (...) Pero es que eso no es un logro. Y no puedes tú pensar que porque subes las fotos en Instagram, tú estás logrando algo en tu carrera. Tú estás logrando humo. Que la gente vea. Ah, mira, está con tal, está con tal, está con tal, tiene foto con tal", expresó al inicio.

En esa línea, aseguró que él no comparte su paso por esos eventos, porque su objetivo es establecer contactos y prefiere que sus logros hablen por él.

"Yo no publico nada. Yo voy y empiezo a ver con quién yo me puedo conectar. Empiezas a hacer esa conexión y en algún momento eso va a lograr. Cuando tú revientes esa canción, publica lo que te dé la gana. Total. ¿Por qué? Porque ahí tú le estás demostrando a alguien que te está viendo , que también puede", mencionó.

Usuarios 'trolean' a Milett Figueroa

Luego de las declaraciones de 'Pato' Quiñones', muchos usuarios soltaron algunos nombres que podrían entrar en la lista de artistas a los cuales se refería el bailarín, entre ellos Yahaira Plasencia.

"Yahaira te hablan" , "Pensé en la misma persona", "Iba a poner de la Yahaira no vas a estar hablando... si no la etiquetan", "Justo iba a poner eso", "Yahaira están hablando de ti", "Que no te escuche María Pía", "Totalmente! El día que fue a ver a Shakira , creo q le dedicaron 2 días en su programada", se lee en algunos de los comentarios.

