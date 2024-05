¿No pasó nada? Shirley Arica niega encuentro con Gabriela Herrera tras ser captadas entrando a un hotel

07/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Recientemente, Shirley Arica remeció la farándula peruana al ser captada ingresando a un conocido hotel junto a Gabriela Herrera. Ante las imágenes difundidas, muchos pensaron que ambas habrían tenido algún tipo de encuentro, sin embargo, la popular 'Chica realidad' no se quedó callada y se pronunció sobre ello.

La modelo peruana declaró para las cámaras de un conocido programa de espectáculos, donde fue consultada sobre las imágenes que protagonizó donde se le vio acompañada de la bailarina y un hombre ingresando a un hotel, luego de asistir al evento 'Cochinola'.

Niega encuentro intimo con Gabriela Herrera

La afamada 'Chica realidad' detalló que el hombre en cuestión es solo un amigo y aclaró que se retiraron del hotel rápidamente porque el check-in no estaba permitido hasta después de las 3:00 p.m.

"Es un amigo mío hace años. Llegamos, pero el check in era a partir de las 3 de la tarde y no podíamos descansar, mi amigo nos dijo: 'quédense en mi jato y yo me duermo en el mueble'" , expresó relajada la modelo.

Asimismo, mencionó que ahora se refiere a Gabriela como su "novia" porque muchos de sus 'haters' comenzaron a llamarla lesbiana después de que se difundieron las polémicas imágenes: "Le digo 'la novia' porque nos han dicho hasta que somos lesbianas, ya no sé qué más me van a inventar, pero no, me gustan los hombres".

Finalmente, la modelo mencionó que actualmente se encuentra soltera, debido a que solo se centra en trabajar: "Estoy soltera, ya me aburrí de salir con puro imbécil. No quiero estar con nadie, estoy dedicada a mi chamba, entonces no, no tengo tiempo".

Shirley destruye a Jean Deza

En entrevista con un conocido medio local, la popular 'Chica Realidad' no dudó en revelar detalles inéditos respecto a lo que vivió con el futbolista Jean Deza en el pasado.

Si bien afirmó que aún le guarda un cariño especial al deportista, recalcó que este suele tener una actitud bastante inmadura:

"Si bien es cierto estaba con él, ya ni me acuerdo de su época. Yo hablo con él, no por WhatsApp, sino que me lo encuentro y nos saludamos. Me cae bien porque le tengo cariño, es bueno pero inmaduro", manifestó a Trome.

