¡Se aferra al cargo! Rosselli Amuruz descarta renunciar a la tercera vicepresidencia del Congreso

10/10/2023 / Exitosa Noticias / Política

La congresista Rosselli Amuruz se pronunció las acusaciones en su contra y descartó que vaya a renunciar a la tercera vicepresidencia del Congreso de la República pese a un grupo de parlamentarias soliciten su salida tras su asistencia a la fiesta de Paul García en Lince.

Las palabras de la integrante de la Mesa Directiva tuvieron lugar en la mañana de este martes en las instalaciones del Parlamento, donde fue consultada por su posible salida del cargo. Al respecto, aseguró que no lo dejará, pues "está limpia" y no tendría nada que ocultar.

"Yo no he cometido un delito. Por ahí escuché a una colega que yo renuncie porque era un acto bochornoso. Acto bochornoso si yo le dijera a mis colegas que estuviera involucrada en un caso de corrupción, pero no es mi caso. (...) Lo he dicho hace un momento, el que renuncia es el que tiene algo que ocultar, yo estoy limpia. He cometido error, pero no un delito", declaró.

Se respalda en la Dirincri

En esa misma línea, Rosselli Amuruz, de Avanza País, insistió en que no tendría por qué renunciar a la tercera vicepresidencia del Congreso porque no ha cometido ningún delito. Incluso, se respaldó en las declaraciones de la Dirincri para recordar que no está vinculada en el asesinato ocurrido en la fiesta de Paul García en Lince.

"Las investigaciones policiales, porque si me estás diciendo que tengo que ver con el tema ilícito, ahí me están difamando, las declaraciones de la Dirincri fueron bastante claras. Yo no soy testigo directo ni indirecto, yo no he participado en absoluto en la lamentable muerte", indicó.

Piden su salida

Como se recuerda, el pronunciamiento de la integrante de la Mesa Directiva responde a los señalamientos en su contra y el pedido de un sector del Parlamento por que deje la tercera vicepresidencia.

Uno de ellos ha sido Jorge Montoya, de Renovación Popular, quien ha pedido a la legisladora que dé un paso al costado, pues su reciente contradicción en la versión de los hechos afectaría la percepción de la ciudadanía sobre el Congreso.

"Es integrante de la Mesa Directiva. Ya está mellada la imagen del Congreso y, por las declaraciones de estas dos semanas que han pasado, es peor. En vez de mejorar, la cosa empeora. Se ha contradicho, debería dar un paso al costado", sostuvo.

De esta manera, la congresista Rosselli Amuruz se aferra al cargo y descarta que vaya a renunciar a la Mesa Directiva pese a los señalamientos en su contra por su asistencia a la fiesta de Paul García en Lince.