Vladimir Cerrón anuncia que Perú Libre presentará proyecto de ley para proponer una Asamblea Constituyente

El secretario general de Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón, anunció que presentarán un proyecto de ley para proponer una Asamblea Constituyente, pese a no contar con el apoyo de la mayoría del hemiciclo del Congreso.

En los exteriores de la embajada de Bolivia, en su participación por el Día Nacional, el representante aseguró que la discusión sobre una nueva Constitución es un asunto que se debe dialogar con la ciudadanía.

En esa línea, indicó que la carencia de votos para el PL no debería ser un "problema", ya que este tema no se puede medir solo con la postura del Parlamento sino también con la opinión del pueblo.

"No hay ningún problema (que no haya suficientes votos). Es que la asamblea constituyente no solo se puede medir por votos en el Congreso, hay que medir no del parlamento oficial, sino del extraoficial que es el pueblo", añadió en su intervención.