José Williams rechaza aumento de asignación por representación: "No es un buen momento, traerá problemas"

El congresista de Avanza País, José Williams, se refirió al sonado aumento de la asignación por representación para los parlamentarios. Según indicó, esta decisión no fue empleada en "un buen momento", lo que originará una serie de "problemas".

En diálogo con la prensa, el legislador señaló que la presidencia del Parlamento de la República debe dar una explicación sobre dicho incremento, el cual ya recibió la desaprobación de la ciudadanía.

En ese sentido, Williams Zapata dijo no le corresponde ahondar en el tema; puesto que Alejandro Soto y los demás miembros de la Mesa Directiva necesitan pronunciarse en primer lugar.

"Yo creo que la Mesa Directiva nos va a tener que dar una explicación. No es un buen momento, no es adecuado, va a traer problemas que ya se están viendo. Sin embargo, no puedo decir más, ya que la Mesa Directiva tendrá que hacerlo conocer", declaró desde los exteriores de Palacio Legislativo.